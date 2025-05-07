Как оформить загранпаспорт в 2025 году в МФЦ и через «Госуслуги»

Загранпаспорт — важный документ, без которого в большинстве случаев невозможна поездка за рубеж. Даже если вы не планируете выезжать за границу в ближайшее время, лучше оформить этот документ заранее. Как получить загранпаспорт в МФЦ и на «Госуслугах», какие документы нужны для оформления, какой вид загранпаспорта выбрать и сколько денег понадобится для уплаты госпошлины — в материале «Газеты.Ru».

В каких случаях нужен загранпаспорт

Заграничный паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина России за пределами страны. Он необходим для путешествий, работы, учебы и других целей пребывания за границей. Без действующего загранпаспорта выезд из России невозможен, поэтому важно своевременно позаботиться о его оформлении или замене.

В 2025 году россиянам доступны 6 стран, которые можно посетить по внутреннему паспорту:

Абхазия,



Армения,



Белоруссия,



Казахстан,



Кыргызстан,



Южная Осетия.

Для визита в остальные страны мира, даже безвизовые, понадобится загранпаспорт.

Юрист Анна Астраханцева рекомендует оформлять этот важный документ заранее, даже если вы не планируете в ближайшее время покидать пределы РФ. Всегда может подвернуться выгодная «горящая путевка» на отдых или работа, предполагающая командировки за рубеж.

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Виды загранпаспорта в России

В России доступны два основных типа заграничных паспортов: обычный и биометрический. Какой из них выбрать — зависит только от желания заявителя, подчеркнула юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Информация о типе документа указывается при заполнении заявления на выдачу паспорта. Независимо от того, какой тип паспорта вы выбрали, срок его оформления будет составлять до 1 месяца, если вы обращаетесь за услугой в регионе своей регистрации. Анна Астраханцева юрист

Обычный загранпаспорт

Этот вид паспорта запрашивается чаще всего и подходит для тех, кто не планирует частые поездки за границу.



Срок действия документа — 5 лет.



Государственная пошлина за оформление обычного загранпаспорта составляет 2000 рублей для взрослого гражданина и 1000 рублей для ребенка.

Биометрический загранпаспорт

Этот тип паспорта оснащен электронным чипом, который хранит персональные данные владельца и биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фотографию.



Срок действия биометрического паспорта — 10 лет, что делает его более удобным для активных путешественников.



Биометрический паспорт позволяет использовать автоматические терминалы на границах, что может значительно сократить время на прохождение контрольных процедур.



Государственная пошлина за оформление биометрического загранпаспорта составляет 6000 рублей для взрослого и 3000 рублей для ребенка.

«Биометрический паспорт может быть использован для более быстрой и безопасной идентификации на границе, он также подходит для получения виз в некоторые страны, которые требуют такой документ», — отметила Анна Астраханцева.

Как оформить загранпаспорт через «Госуслуги»

Чтобы оформить загранпаспорт через «Госуслуги», вам понадобятся следующие документы:

паспорт РФ;



ваше фото;



фото или скан военного билета, приписного свидетельства или справки из военкомата — для мужчин от 18 до 30 лет при оформлении загранпаспорта старого образца;



фото или скан разрешения командования — для военнослужащих при оформлении загранпаспорта старого образца;



данные документа о смене ФИО, если они менялись;



данные действующего загранпаспорта — при наличии.

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При оформлении загранпаспорта

Выберите, какой документ вы будете оформлять — старого или нового образца.



Выберите, для кого вы оформляете документ: для себя, для ребенка, для себя и для ребенка, для недееспособного гражданина.



Проверьте введенные паспортные данные.



Укажите место вашего рождения.



Проверьте ваш телефон.



Укажите электронную почту.



Проверьте адрес постоянной регистрации.



Проверьте адрес временной регистрации. Если у вас ее нет, нажмите «Нет временной регистрации».



Проверьте адрес фактического проживания.



Ознакомьтесь с требованиями к фото.



Загрузите фото.



Укажите сведения о вашей деятельности за последние 10 лет. Для этого могут понадобиться дополнительные данные из аттестата о среднем образовании, диплома об окончании учебного заведения, трудовой книжки, военного билета, свидетельства о регистрации ИП, а также адреса места проживания в те периоды, когда вы не работали и не учились.



Если вы ранее меняли фамилию, имя или отчество, укажите предыдущие данные.



Если у вас уже есть загранпаспорт с неистекшим сроком действия, укажите это.



Внесите дополнительную информацию есть ли у вас допуск к государственной тайне, признаны ли вы банкротом, имеете ли обязательства, препятствующие выезду за рубеж .



. Поясните причину, по которой оформляете загранпаспорт: делаете это впервые либо из-за того, что старый документ утерян или просрочен.



Выберите отделение МВД, где вам будет удобно оформить документ.



Выберите дату и время визита.



Дождитесь проверки заявления МВД. Обычно срок варьируется от 2 до 12 рабочих дней.



Оплатите госпошлину.



Дождитесь, когда в личный кабинет придет приглашение в МВД.



Придите в подразделение МВД. С собой нужно взять оригиналы документов.



Если вы оформляете загранпаспорт нового образца, вас сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.



Дождитесь уведомления о готовности документа.



Заберите готовый загранпаспорт в подразделении МВД.

Важно! Оформить загранпаспорт недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину может только его законный представитель. Для этого понадобится лично прийти в МВД или МФЦ. Перед приемом узнайте в подразделении, должен ли присутствовать сам получатель услуги.

Как оформить загранпаспорт в МФЦ

Плюс оформления загранпаспорта в МФЦ в том, что специалист сразу проверит ваши документы и вам не понадобится посещать МВД. При этом в разных регионах варианты подачи документов имеют свои нюансы. Уточните их в МФЦ по месту жительства. Например, в Москве записаться на прием нужно через портал mos.ru.

Если вы собрались оформлять биометрический загранпаспорт в МФЦ, проверьте по списку, есть ли в выбранном отделении криптокабины, в которых можно сдать биометрию. Уплатите госпошлину. Это можно сделать при подаче документов.

close Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Когда загранпаспорт будет готов, вам придет СМС-сообщение.

Сколько дней делают загранпаспорт

Сроки оформления загранпаспорта как старого, так и нового образца варьируются в зависимости от ряда условий:

1 месяц — если человек оформляет загранпаспорт в том регионе, где он имеет постоянную регистрацию;

до 3 месяцев:

если человек оформляет загранпаспорт в регионе, где у него нет постоянной регистрации;



если постоянная регистрация отсутствует;



если его работа предполагает допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Заполнение анкеты: важные нюансы

При заполнении анкеты на заграничный паспорт юрист Анна Астраханцева советует обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Внимательно вносите данные и не допускайте ошибок. Они могут привести к отказу в оформлении паспорта или дополнительным задержкам.



Правильно заполните свои ФИО, дату рождения, место рождения, место жительства и информацию о документе, удостоверяющем личность.



Для заявления потребуются сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет с информацией о наименовании организации и датами поступления на работу и увольнения. Эти данные вы можете найти в своей трудовой книжке.



Если вы заполняете анкету на паспорт для ребенка, необходимо указать полные данные родителей или законных представителей. Здесь важны не только имена, но и паспортные данные.

Требования к фотографии на загранпаспорт

Размер фото — 3,5 × 4,5 см.



Взгляд направлен в объектив камеры.



Фото соответствует возрасту. Лицо открыто, выражение лица — нейтральное.



Если вы постоянно носите очки, фотографируйтесь в них. Проверьте, чтобы не было бликов на линзах, а оправа не скрывала глаза. Не отправляйте фото в солнечных очках.



Фон белый, без посторонних предметов и теней. Необходимо хорошее освещение: лучше сделать фото при дневном свете.



Если ваша религия обязывает покрывать голову, проследите, чтобы овал лица был четко виден.



К фото ребенка те же требования, что и к фото взрослого. Ребенок в кадре должен быть один, без посторонних предметов.

Для биометрического паспорта к фотографии предъявляются особые требования. Фото делают непосредственно сотрудники подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России. Анна Астраханцева юрист

close Павел Лисицын/РИА Новости

Оформление загранпаспорта для ребенка

При оформлении заграничного паспорта для ребенка юрист рекомендует учесть несколько важных моментов.