Как оформить загранпаспорт в 2025 году в МФЦ и через «Госуслуги»

В каких случаях нужен загранпаспорт
Заграничный паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина России за пределами страны. Он необходим для путешествий, работы, учебы и других целей пребывания за границей. Без действующего загранпаспорта выезд из России невозможен, поэтому важно своевременно позаботиться о его оформлении или замене.
В 2025 году россиянам доступны 6 стран, которые можно посетить по внутреннему паспорту:
- Абхазия,
- Армения,
- Белоруссия,
- Казахстан,
- Кыргызстан,
- Южная Осетия.
Для визита в остальные страны мира, даже безвизовые, понадобится загранпаспорт.
Юрист Анна Астраханцева рекомендует оформлять этот важный документ заранее, даже если вы не планируете в ближайшее время покидать пределы РФ. Всегда может подвернуться выгодная «горящая путевка» на отдых или работа, предполагающая командировки за рубеж.
Виды загранпаспорта в России
В России доступны два основных типа заграничных паспортов: обычный и биометрический. Какой из них выбрать — зависит только от желания заявителя, подчеркнула юрист в беседе с «Газетой.Ru».
Обычный загранпаспорт
- Этот вид паспорта запрашивается чаще всего и подходит для тех, кто не планирует частые поездки за границу.
- Срок действия документа — 5 лет.
- Государственная пошлина за оформление обычного загранпаспорта составляет 2000 рублей для взрослого гражданина и 1000 рублей для ребенка.
Биометрический загранпаспорт
- Этот тип паспорта оснащен электронным чипом, который хранит персональные данные владельца и биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фотографию.
- Срок действия биометрического паспорта — 10 лет, что делает его более удобным для активных путешественников.
- Биометрический паспорт позволяет использовать автоматические терминалы на границах, что может значительно сократить время на прохождение контрольных процедур.
- Государственная пошлина за оформление биометрического загранпаспорта составляет 6000 рублей для взрослого и 3000 рублей для ребенка.
«Биометрический паспорт может быть использован для более быстрой и безопасной идентификации на границе, он также подходит для получения виз в некоторые страны, которые требуют такой документ», — отметила Анна Астраханцева.
Как оформить загранпаспорт через «Госуслуги»
Чтобы оформить загранпаспорт через «Госуслуги», вам понадобятся следующие документы:
- паспорт РФ;
- ваше фото;
- фото или скан военного билета, приписного свидетельства или справки из военкомата — для мужчин от 18 до 30 лет при оформлении загранпаспорта старого образца;
- фото или скан разрешения командования — для военнослужащих при оформлении загранпаспорта старого образца;
- данные документа о смене ФИО, если они менялись;
- данные действующего загранпаспорта — при наличии.
При оформлении загранпаспорта
- Выберите, какой документ вы будете оформлять — старого или нового образца.
- Выберите, для кого вы оформляете документ: для себя, для ребенка, для себя и для ребенка, для недееспособного гражданина.
- Проверьте введенные паспортные данные.
- Укажите место вашего рождения.
- Проверьте ваш телефон.
- Укажите электронную почту.
- Проверьте адрес постоянной регистрации.
- Проверьте адрес временной регистрации. Если у вас ее нет, нажмите «Нет временной регистрации».
- Проверьте адрес фактического проживания.
- Ознакомьтесь с требованиями к фото.
- Загрузите фото.
- Укажите сведения о вашей деятельности за последние 10 лет. Для этого могут понадобиться дополнительные данные из аттестата о среднем образовании, диплома об окончании учебного заведения, трудовой книжки, военного билета, свидетельства о регистрации ИП, а также адреса места проживания в те периоды, когда вы не работали и не учились.
- Если вы ранее меняли фамилию, имя или отчество, укажите предыдущие данные.
- Если у вас уже есть загранпаспорт с неистекшим сроком действия, укажите это.
- Внесите дополнительную информациюесть ли у вас допуск к государственной тайне, признаны ли вы банкротом, имеете ли обязательства, препятствующие выезду за рубеж.
- Поясните причину, по которой оформляете загранпаспорт: делаете это впервые либо из-за того, что старый документ утерян или просрочен.
- Выберите отделение МВД, где вам будет удобно оформить документ.
- Выберите дату и время визита.
- Дождитесь проверки заявления МВД. Обычно срок варьируется от 2 до 12 рабочих дней.
- Оплатите госпошлину.
- Дождитесь, когда в личный кабинет придет приглашение в МВД.
- Придите в подразделение МВД. С собой нужно взять оригиналы документов.
- Если вы оформляете загранпаспорт нового образца, вас сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.
- Дождитесь уведомления о готовности документа.
- Заберите готовый загранпаспорт в подразделении МВД.
Как оформить загранпаспорт в МФЦ
Плюс оформления загранпаспорта в МФЦ в том, что специалист сразу проверит ваши документы и вам не понадобится посещать МВД. При этом в разных регионах варианты подачи документов имеют свои нюансы. Уточните их в МФЦ по месту жительства. Например, в Москве записаться на прием нужно через портал mos.ru.
Если вы собрались оформлять биометрический загранпаспорт в МФЦ, проверьте по списку, есть ли в выбранном отделении криптокабины, в которых можно сдать биометрию. Уплатите госпошлину. Это можно сделать при подаче документов.
Когда загранпаспорт будет готов, вам придет СМС-сообщение.
Сколько дней делают загранпаспорт
Сроки оформления загранпаспорта как старого, так и нового образца варьируются в зависимости от ряда условий:
1 месяц — если человек оформляет загранпаспорт в том регионе, где он имеет постоянную регистрацию;
до 3 месяцев:
- если человек оформляет загранпаспорт в регионе, где у него нет постоянной регистрации;
- если постоянная регистрация отсутствует;
- если его работа предполагает допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
Заполнение анкеты: важные нюансы
При заполнении анкеты на заграничный паспорт юрист Анна Астраханцева советует обратить внимание на несколько ключевых моментов:
- Внимательно вносите данные и не допускайте ошибок. Они могут привести к отказу в оформлении паспорта или дополнительным задержкам.
- Правильно заполните свои ФИО, дату рождения, место рождения, место жительства и информацию о документе, удостоверяющем личность.
- Для заявления потребуются сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет с информацией о наименовании организации и датами поступления на работу и увольнения. Эти данные вы можете найти в своей трудовой книжке.
- Если вы заполняете анкету на паспорт для ребенка, необходимо указать полные данные родителей или законных представителей. Здесь важны не только имена, но и паспортные данные.
Требования к фотографии на загранпаспорт
- Размер фото — 3,5 × 4,5 см.
- Взгляд направлен в объектив камеры.
- Фото соответствует возрасту. Лицо открыто, выражение лица — нейтральное.
- Если вы постоянно носите очки, фотографируйтесь в них. Проверьте, чтобы не было бликов на линзах, а оправа не скрывала глаза. Не отправляйте фото в солнечных очках.
- Фон белый, без посторонних предметов и теней. Необходимо хорошее освещение: лучше сделать фото при дневном свете.
- Если ваша религия обязывает покрывать голову, проследите, чтобы овал лица был четко виден.
- К фото ребенка те же требования, что и к фото взрослого. Ребенок в кадре должен быть один, без посторонних предметов.
Оформление загранпаспорта для ребенка
При оформлении заграничного паспорта для ребенка юрист рекомендует учесть несколько важных моментов.
- Подать заявление о выдаче ребенку загранпаспорта может один из родителей. Однако важно помнить, что при пересечении границы с ребенком может потребоваться оформление нотариального согласия обоих родителей(если ребенок будет путешествовать без родителей) или второго родителя(если ребенок поедет с одним из родителей).
- Если ребенок родился не на территории Российской Федерации, то важно сделать перевод свидетельства о рождении ребенка на русский язык.
- Срок изготовления паспорта для ребенка ничем не отличается от сроков изготовления паспорта взрослого и составляет не более 1 месяца при обращении по адресу регистрации, поэтому важно планировать подготовку документов заранее.