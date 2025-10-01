В Крыму продажи топлива на АЗС ограничили до 20 литров

Аксенов сообщил, что в Крыму ограничили продажи топлива на АЗС с 30 до 20 литров

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что власти республики приняли решение ограничить объем продажи топлива — не более 20 литров в одни руки.

«Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма», — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы при этом обеспечиваются в полной мере.

29 сентября Аксенов сообщал о введении в республике ограничения на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки.

25 сентября глава Крыма заявил, что в Крыму есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

До этого газета «Известия» писала, что в некоторых российских регионах автозаправочные станции (АЗС) стали ограничивать объемы отпуска бензина. Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране.

Ранее власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.