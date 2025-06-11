В Приднестровье ввели режим ЧП из-за нехватки газа

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ввел режим ЧП из-за сокращения поставок газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение принято в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику», — говорится в указе главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного положения.

Отмечается, что режим ЧП вводится на 30 суток.

30 апреля парламент Приднестровья единогласно утвердил указ Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Депутаты увеличили срок действия особого режима на 30 суток. Таким образом, он будет действовать до 8 июня. Такое решение принято в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в ПМР.

Ранее премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа.