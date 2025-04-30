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В Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 8 июня 2025 года
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Wikimedia Commons

Парламент Приднестровья единогласно утвердил указ главы республики Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что депутаты увеличили срок действия особого режима на 30 суток. Таким образом, он будет действовать до 8 июня 2025 года.

«[Решение принято] в связи с сохраняющейся чрезвычайной ситуацией экономического характера, обусловленной сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику», — говорится в пояснительной записке к указу.

Из нее следует, что из-за проблем с поставками топлива в Приднестровье начался тяжелый кризис. На этом фоне властям приходится принимать меры для восстановления необходимых условий жизнеспособности республики и обеспечения основных потребностей ее жителей.

Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье объявили 11 декабря 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января текущего года.

Ранее в Молдавии признали, что оказывают давление на Приднестровье по вопросам поставок газа.

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