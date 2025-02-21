Премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что страна оказывает давление на Приднестровье, чтобы газ для региона закупался с соблюдением молдавского законодательства. Речана цитирует РИА Новости.

«Мы продолжим оказывать необходимое давление, чтобы жители левобережья Днестра постепенно соблюдали законодательство Республики Молдова. Пока эта законность соблюдается, они могут это делать», — сказал премьер Молдавии.

Речан подчеркнул, что предложение, поддерживаемое безвозмездными средствами Евросоюза, все еще актуально. Приднестровье может им воспользоваться, если согласится выполнить ряд условий.

21 февраля стало известно, что Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ в Приднестровье по просьбе РФ.

17 февраля сообщалось, что поставляемого в Приднестровье газа недостаточно для работы промышленных предприятий. По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, возможности использования газа промышленными предприятиями нет: объема в 3 млн куб. м хватает только только на социально-гуманитарные потребности. При этом Игнатьев добавил, что поставки газа идут системно и бесперебойно. Их объем составляет 3 млн кубометров ежесуточно.

14 февраля в Приднестровье поступила первая партия природного газа. Как подчеркнул президент республики Вадим Красносельский, эта поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и слаженной работе команды министерства энергетики РФ. Глава Молдавии также поблагодарил Россию за помощь в преодолении энергетического кризиса.

Ранее экономист рассказал о последствиях, с которыми столкнется Приднестровье без российского газа.