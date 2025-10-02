В России могут отменить льготу по НДС на обслуживание банковских карт

Правительство России предложило отменить действующее с 2006 года освобождение от налога на добавленную стоимость для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для компаний, обеспечивающих обработку и передачу данных между участниками расчетов, включая процессинг и эквайринг. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, операции по обслуживанию банковских карт освобождены от НДС. В новой редакции Налогового кодекса предлагается исключить их из перечня необлагаемых налогом операций, что фактически переведет эти услуги в категорию облагаемых стандартной ставкой НДС.

В Минфине и правительстве поясняют, что окончательное решение о введении налога будет принято после прохождения всех предусмотренных законодательных процедур. Поправки могут коснуться как банков, так и специализированных центров процессинга, влияя на стоимость обслуживания платежей и расчетов в безналичной сфере.

