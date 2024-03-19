В России появится формат пластиковых карт для удостоверений ветеранов

Правительство РФ одобрило постановление, предоставляющее ветеранам боевых действий возможность оформить удостоверение в виде пластиковой карты с электронным чипом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Уточняется, что получить карту ветераны смогут, написав соответствующее заявление. Пластиковое удостоверение дополнит бумажный вариант, и его можно будет совместить с банковской и региональной социальной картами. С помощью карты ветерана можно будет быстро подтвердить право владельца на полагающиеся ему льготы, включая бесплатный проезд и компенсацию части оплаты ЖКУ.

Напомним, введение нового формата удостоверений обсуждали в декабре 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

В феврале правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе подчеркнули, что участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

Ранее сообщалось, что участники и ветераны СВО смогут поучаствовать в образовательной программе «Время героев».