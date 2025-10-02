На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Украины заявили, что им не хватит денег для выплат военным

Пидласа: в бюджете не хватает средств на зарплаты военным ВСУ уже с 1 ноября
Reuters

Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете страны не хватает средств на зарплаты военным уже с 1 ноября. Об этом сообщает издание «Политика страны».

По ее словам, дедлайн наступает 1 ноября, после этого числа деньги в бюджете будут, но в недостаточном количестве.

Сейчас ведутся переговоры с европейскими партнерами об использовании выделенной ими помощи на зарплаты военным.

Пидласа указала, что правительства стран ЕС не хотят этого делать из-за «настроений электората».

«Использовать средства от замороженных российских активов или сами активы для нужд обороны Украины, в том числе для денежного обеспечения украинских военнослужащих, европейцам политически более приемлемо, чем средства своих налогоплательщиков», — поделилась Пидласа.

В сентябре Пидласа также сообщала, что Украине может не хватить средств на поддержание ВСУ в 2025 году.

23 сентября агентство Bloomberg писало о том, что Международный валютный фонд (МВФ) убедил Киев увеличить прогноз нужного Украине внешнего финансирования до конца 2027 года до $65 млрд.

Первоначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в $38 млрд, но в результате переговоров с МВФ эта цифра увеличилась до примерно $65 млрд, отмечается в материале.

Ранее в Испании поддержали использование активов России для финансирования Украины.

