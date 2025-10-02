Венгрия подписала с Францией договор на поставку СПГ

Венгерская нефтегазовая компания MVM подписала с французской Engie договор на поставку 4 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Этот долгосрочный договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 млн кубометров природного газа в период с 2028 по 2038 год, что в общей сложности составит 4 млрд кубометров», — сказал он.

До этого замгоссекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер заявил о намерении покупать газ у Туркмении.

25 сентября Сийярто заявлял, что Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере поставок энергоносителей. Он отметил, что Будапешт уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов.

