Стала известна дата следующей встречи мониторингового комитета ОПЕК+

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 30 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе организации стран — экспортеров нефти.

«Следующее заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ (63-е) запланировано на 30 ноября 2025 года», — сказано в сообщении.

7 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что согласно прогнозам, в 2025 году темпы роста мировой экономики превысят ранее запланированные показатели, что послужило основанием для принятия странами объединения решения об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года.

По словам Новака, Россия в полном объеме выполняет условия сделки ОПЕК+ и с точки зрения компенсации, и с точки зрения наращивания объемов, которые были приняты в предыдущие периоды. Он отметил, что это позволяет обеспечивать рост добычи для российской нефтяной отрасли, а также положительно сказывается на экономике РФ и нефтяной отрасли в целом.

