На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

ОКБ: 14 млн россиян установили самозапрет на кредиты
true
true
true
close
Shutterstock/Tero Vesalainen

По состоянию на 1 октября самозапрет на кредиты установили 14 млн граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По его данным, за семь месяцев работы сервиса россияне подали на установку такого самозапрета 15,7 млн заявлений и 1,1 млн заявлений на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений на получение кредита.

В пресс-службе уточнили, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 14,3 млн заявок направлены на установку этого типа запрета (90,9% от общего количества). На запрет онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях (МФО) было подано 677,9 тыс. заявок (4,3%), на полный запрет выдач в МФО – 246,4 тыс. заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках было направлено чуть больше 221 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок россияне подали на установку других сочетаний доступных типов самозапрета.

Как отметили в ОКБ, россияне в возрасте 35-45 лет проявляют наибольшую активность. Так, на их долю приходится 21% общего количества оформленных самозапретов. При этом всего 9% самозапретов приходится на молодежь до 25 лет.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Его можно бесплатно установить через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах (МФЦ) подобная возможность появилась с 1 сентября.

Ранее были названы три причины для самозапрета на кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами