Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

По состоянию на 1 октября самозапрет на кредиты установили 14 млн граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По его данным, за семь месяцев работы сервиса россияне подали на установку такого самозапрета 15,7 млн заявлений и 1,1 млн заявлений на его снятие, что означает отмену 7% ранее установленных ограничений на получение кредита.

В пресс-службе уточнили, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 14,3 млн заявок направлены на установку этого типа запрета (90,9% от общего количества). На запрет онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях (МФО) было подано 677,9 тыс. заявок (4,3%), на полный запрет выдач в МФО – 246,4 тыс. заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках было направлено чуть больше 221 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок россияне подали на установку других сочетаний доступных типов самозапрета.

Как отметили в ОКБ, россияне в возрасте 35-45 лет проявляют наибольшую активность. Так, на их долю приходится 21% общего количества оформленных самозапретов. При этом всего 9% самозапретов приходится на молодежь до 25 лет.

Сервис самозапрета на кредиты начал действовать в России с 1 марта. Его можно бесплатно установить через портал «Госуслуги». В многофункциональных центрах (МФЦ) подобная возможность появилась с 1 сентября.

Ранее были названы три причины для самозапрета на кредиты.