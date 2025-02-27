Самозапрет на кредиты с 1 марта: что это такое и как будет работать

1 марта 2025 года на Госуслугах появится новый сервис, с помощью которого россияне смогут установить самозапрет на получение банковских кредитов и микрозаймов. О том, зачем нужен такой самозапрет и кому стоит его установить, как его оформить и насколько сложно будет потом его отменить, «Газете.Ru» рассказали юристы и представитель Центробанка.

Что такое самозапрет на кредиты и зачем он нужен

В 2024 году президент РФ подписал закон о внесении изменений в существующие правила кредитования. Согласно документу с 1 марта 2025 года в стране заработает новая государственная услуга, с помощью которой граждане смогут устанавливать самим себе запрет брать деньги в долг у банков и микрофинансовых организаций (МФО).

«Самозапрет — это возможность поставить ограничение на оформление кредитов и займов. Отметка фиксируется в кредитной истории человека», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» начальник управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

Самозапрет может распространяться на:

потребительские кредиты в банках,



займы в микрофинансовых организациях,



договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

Самозапрет нельзя установить на:

ипотеку,



автокредиты (обеспеченные залогом ТС),



образовательные кредиты, оплата по которым сразу перечисляется в учебное заведение (в этих видах кредитов риски мошенничества минимальны),



выдачу денег по уже имеющимся кредитным картам,



договоры поручительства,



оплату ранее выданных кредитов или займов.

Таким образом, самозапрет распространяется на те кредиты, при выдаче которых наиболее вероятны мошеннические действия, когда злоумышленники от имени человека, но без его ведома оформляют кредит и получают деньги. Дмитрий Ибрагимов начальник Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО

Для чего ввели самозапрет на кредиты

Как отметил Дмитрий Ибрагимов, масштабы мошенничества в России растут: в 2024 году банки предотвратили вдвое больше мошеннических операций, чем в 2023-м. Тем не менее за прошлый год мошенникам удалось выманить у граждан 27,5 млрд рублей.

Причем, по оценкам Банка России, около 40% похищенного — это кредитные деньги.

То есть все чаще жертвы преступников лишаются не только своих накоплений, но и влезают в долги.

«Чтобы изменить эту печальную тенденцию, Банк России предложил новый механизм для дополнительной защиты от мошенников — самозапрет на оформление кредитов и займов. Любой человек сможет воспользоваться им уже с 1 марта через портал «Госуслуг», а не позднее сентября услуга станет доступна и в МФЦ», — подчеркнул Дмитрий Ибрагимов.

close Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Как работает самозапрет на кредиты

Любой гражданин сможет оформить самозапрет на выдачу кредитов в личном кабинете на «Госуслугах». Сведения об этом будут направлены во все бюро кредитных историй (БКИ). При рассмотрении заявки на получение денег банк будет обязан обратиться в БКИ и проверить, нет ли ограничений. Если они наложены, кредитная организация направит клиенту отказ. Но если банк вдруг выдаст денежные средства вопреки самозапрету, то не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по займу или кредиту , пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Адвокатской палаты Московской области, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Зуй.

Человек сможет в любой момент отменить самозапрет на кредиты. При этом период охлаждения будет занимать суммарно до трех суток. Этого достаточно, чтобы у человека была возможность подумать, действительно ли ему нужен этот кредит, не находится ли он под влиянием третьих лиц и принять взвешенное решение. Ирина Зуй адвокат Адвокатской палаты Московской области

Самозапрет на кредиты — не новая практика. С осени 2024 года любой россиянин мог обратиться лично в офис банка и подать письменное заявление о самозапрете на выдачу кредитов в этом учреждении.

«Это было достаточно неудобно, потому что мошенники могли уговорить доверчивого человека взять кредит в другом банке, где он не поставил самозапрет. Также этим пользовались недобросовестные магазины, убеждавшие покупателя сделать спонтанную, дорогую покупку и навязывавшие ему кредиты от различных организаций. Так что, это [самозапрет на кредиты через «Госулуги»] отличная законодательная инициатива», — отметила Ирина Зуй.

close fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Как установить самозапрет

Установить самозапрет на получение кредитов и займов довольно просто. Для этого нужно:

авторизоваться на «Госуслугах»,



заполнить шаблонное заявление, выбрав критерии запрета,



дождаться вступления в силу самозапрета.

«Например, это может быть запрет только на выдачу займов в МФО. Или запрет только на выдачу кредитов в банках. Либо же одновременно и там, и там. Также можно запретить выдачу кредитов и займов по способу обращения: онлайн или в офисе. А можно и вовсе поставить запрет на любые кредиты и займы», — пояснил Дмитрий Ибрагимов.

Услуга бесплатна и не ограничена по числу обращений. Установленный запрет будет распространяться сразу на все банки и МФО. Ограничение длительности не предусмотрено — самозапрет действует бессрочно до того момента, пока человек его сам не отменит.

Эксперт Банка России обратил внимание, что запрет может установить даже человек, ни разу не бравший кредиты и займы. Бюро кредитных историй сформируют ему кредитную историю и внесут данные о самозапрете. Уведомление об установке самозапрета поступит в личный кабинет на «Госуслугах». При обращении через МФЦ такое уведомление можно будет получить лично по истечении трех рабочих дней со дня подачи заявления сама услуга в МФЦ должна появиться не позднее 1 сентября.

Важно Самозапрет начнет действовать на следующий день после включения сведений в кредитную историю.

Как отменить самозапрет

Если действительно понадобится кредит или заем, человек сможет отменить самозапрет в любой момент тем же способом — через «Госуслуги» или МФЦ.

«При этом для снятия самозапрета через «Госуслуги» понадобится УНЭП Госключ или УКЭП виды электронной подписи. Это сделано для дополнительной защиты от мошенников. Запрет снимут на второй календарный день после внесения в кредитную историю человека этой информации», — рассказал Дмитрий Ибрагимов.

Такая пауза, по словам эксперта, минимизирует возможность взятия кредита под давлением мошенников и предоставит потенциальному заемщику время для принятия осознанного решения о необходимости кредита.

Могут ли отказать в установлении самозапрета

Отказать в подаче заявления не могут, оно будет оформляться по стандартному шаблону на «Госуслугах» или в МФЦ, а затем направляться во все бюро кредитных историй.

Однако при подаче бумажного заявления через МФЦ есть вероятность отказа в установке самозапрета по формальным поводам: например, если во время проверки бюро кредитных историй заметит в документе несоответствия, описки и т.д. После устранения всех неточностей заявление можно будет подать еще раз.

Нужно ли погашать действующие кредиты перед установкой самозапрета

Действующие кредиты и займы для установления самозапрета досрочно погашать не нужно. Как пояснил Дмитрий Ибрагимов, самозапрет не распространяется на уже имеющиеся займы и кредиты, не препятствует получению средств по имеющимся кредитным картам. То есть действующие кредиты останутся, нельзя будет брать новые.

«Наличие самозапрета не снижает кредитоспособность и не влияет на рейтинг кредитоспособности», — подчеркнул эксперт.

Для кого будет актуален самозапрет на кредиты

По мнению управляющего партнера юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрия Митин, механизм самозапрета на получение кредитов обезопасит граждан от мошенников и необдуманных финансовых решений. Он будет полезен в первую очередь:

Людям с высоким риском кредитной зависимости. Те, кто стремится ограничить себя от спонтанных и ненужных займов, могут заранее обезопасить свое финансовое положение.



Пожилым гражданам и тем, кто излишне доверчив. Самозапрет снижает риск оформления кредита под давлением или обманным путем.



Людям, находящимся в сложной финансовой ситуации. Это поможет избежать новых долгов и защитить себя от принудительных займов, например, под влиянием третьих лиц.

Юрий Митин рассказал, что в его практике не раз встречались случаи, когда люди становились жертвами мошенников, и на их имя оформлялись кредиты без их ведома. Поэтому, по его мнению, самозапрет на кредиты может стать действительно надежной превентивной мерой, которая избавит граждан от подобных проблем.

«Один из недавних случаев — пожилой мужчина, обратившийся ко мне за помощью. На его имя были оформлены сразу три кредита в разных банках. Как выяснилось, мошенники позвонили ему, представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили, что на его счету замечена подозрительная активность. В результате под диктовку злоумышленников он оформил кредиты и перевел деньги «для защиты» на счета мошенников. Когда он осознал, что стал жертвой обмана, уже было поздно — кредиты необходимо было выплачивать», — рассказал юрист.

Если бы в тот момент у мужчины был установлен самозапрет на получение кредитов, он не смог бы их так быстро оформить и отдать злоумышленникам. У человека появилось бы время задуматься о том, что он на самом деле делает и, вероятно, он бы не совершил подобной ошибки.

«Самозапрет по кредитам и займам — важная и эффективная мера. Механизм предназначен для того, чтобы минимизировать возможность взятия кредита под давлением мошенников и предоставить потенциальному заемщику время для принятия осознанного решения о необходимости кредита. Но никакая новация не будет в полной мере эффективна, когда человек забывает о базовых правилах кибербезопасности — продолжает разговаривать с мошенником, идет у него на поводу, снимает деньги со счетов и передает аферистам, скрывает от родственников, что столкнулся со злоумышленником», — резюмировал Дмитрий Ибрагимов.

Представитель ЦБ напомнил, что главным средством защиты остается бдительность самого человека. Кем бы ни представлялся посторонний, как только он заводит разговор о деньгах, пытается заполучить ваши персональные данные и коды из СМС — сразу кладите трубку.