Некоторые АЗС в России могут закрыться из-за нерентабельности

РТС: рентабельность АЗС по бензину стала отрицательной
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

В Российском топливном союзе (РТС) заявили, что рентабельность АЗС по бензину стала отрицательной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо РТС вице-премьеру Александру Новаку.

В письме представители отрасли сообщают, что некоторые независимые АЗС начали закрываться из-за роста оптовых цен топлива на фоне снижения производства и сокращения биржевых продаж. В результате на местах закупка топлива стала дороже, чем его продажа.

«Рентабельность розничного ретейла по бензину стала глубоко отрицательной», — говорится в обращении.

В качестве еще одной причины нерентабельности работы представители РТС называют срывы поставок бензина. Отгрузки купленного топлива меньше, чем оговаривалось в сделке, а сроки доставки выросли до полутора-двух месяцев.

1 октября замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов говорил, что в России в некоторых регионах автозаправочные станции вводят ограничения на объемы продаж топлива, на фоне чего цены на него растут.

Среди причин дефицита бензина на АЗС и роста цен эксперт выделил сезонный рост спроса, который совпал с ремонтом НПЗ и повышением стоимости топлива на бирже. По словам Фролова, решить эту проблему можно с помощью защиты НПЗ, а также развития логистики. При сохранении сегодняшней ситуации котировки начнут снижаться к началу ноября, потянув за собой оптовые цены, считает специалист.

Ранее сообщалось , что Путину представят решение проблемы с бензином в Крыму.

