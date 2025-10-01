Названы последствия шатдауна в США для россиян

Последствия шатдауна в США для россиян будут минимальными и ограничатся сферой экономических ожиданий. Возможны колебания курса доллара, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Что касается прямых последствий шатдауна в США для граждан России, то они будут минимальными и в основном ограничатся сферой экономических ожиданий и настроений финансовых рынков. Как показывают предыдущие подобные инциденты, наиболее чувствительные последствия имеют локальный характер для американской экономики, включая приостановку работы ряда государственных служб, замедление выдачи кредитов малому бизнесу и возможные задержки в аэропортах. Для мировой экономики, включая российскую, основным риском является неопределенность, которая может вызывать кратковременную волатильность на рынках, о чем свидетельствует проседание американских индексов на фоне новостей», — отметил Мосягин.

По его словам, в этой ситуации российским гражданам и бизнесу стоит сохранять спокойствие и сосредоточиться на долгосрочном планировании. Российская экономика демонстрирует устойчивость, и отечественная внутренняя финансовая система обладает необходимыми инструментами для нивелирования внешней турбулентности, подчеркнул экономист. По его мнению, подстраховаться от краткосрочных колебаний курса доллара можно, следуя проверенным практикам: диверсифицировать риски, не поддаваться импульсивным решениям под влиянием новостного фона и использовать возможности, которые предоставляет национальный рынок. Ключевой задачей для России остается дальнейшее укрепление экономического суверенитета и развитие внутренних рынков, уверен Мосягин.

Он заключил, что шатдаун является следствием глубоких внутренних политических разногласий в американской элите. Подобные кризисы стали повторяющейся практикой в США и в первую очередь наносят ущерб самим американцам, сотни тысяч которых отправляются в неоплачиваемые отпуска или вынуждены работать без зарплаты, подытожил Мосягин.

Ранее в США стартовал новый финансовый год без утвержденного конгрессом бюджета. Это привело к приостановке работы федерального правительства, сообщает телеканал Fox News.