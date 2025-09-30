На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава РСПП предложил использовать замороженные активы для проектов с США

Шохин: РФ и США могут использовать замороженные активы для совместных проектов
true
true
true
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США могли бы использовать активы российского Центробанка, замороженные в странах Евросоюза, для реализации проектов на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что Москве не просто или даже невозможно вернуть эти средства в ближайшее время, в связи с этим можно предложить президенту США Дональду Трампу использовать их для проектов на Ближнем Востоке. Например, для создания «в секторе Газа, скажем, такой зоны, так сказать, не хуже, чем в Калифорнии».

По его словам, это может быть строительство дорогих отелей, пляжей и прочего.

При этом Шохин добавил, что лучше всего вкладывать в производственные проекты, которые могли бы быть вкладом российской стороны.

В Европе после начала Россией боевых действий на Украине в феврале 2022 года были заморожены от $217 млрд до $230 млрд российских активов.

Газета Politico писала, что ЕС планирует в конце октября принять решение по этим средствам. Первое обсуждение пройдет на саммите лидеров стран объединения в Копенгагене 1 октября.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами