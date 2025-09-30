Глава РСПП предложил использовать замороженные активы для проектов с США

Шохин: РФ и США могут использовать замороженные активы для совместных проектов

Россия и США могли бы использовать активы российского Центробанка, замороженные в странах Евросоюза, для реализации проектов на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что Москве не просто или даже невозможно вернуть эти средства в ближайшее время, в связи с этим можно предложить президенту США Дональду Трампу использовать их для проектов на Ближнем Востоке. Например, для создания «в секторе Газа, скажем, такой зоны, так сказать, не хуже, чем в Калифорнии».

По его словам, это может быть строительство дорогих отелей, пляжей и прочего.

При этом Шохин добавил, что лучше всего вкладывать в производственные проекты, которые могли бы быть вкладом российской стороны.

В Европе после начала Россией боевых действий на Украине в феврале 2022 года были заморожены от $217 млрд до $230 млрд российских активов.

Газета Politico писала, что ЕС планирует в конце октября принять решение по этим средствам. Первое обсуждение пройдет на саммите лидеров стран объединения в Копенгагене 1 октября.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.