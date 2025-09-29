В ЕС назвали предварительную дату согласования конфискации активов России

Politico: ЕС может принять решение по конфискации активов России к концу октября

Страны Европейского союза планируют в конце октября принять решение по замороженным суверенным активам России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что первое обсуждение пройдет на саммите лидеров стран ЕС в Копенгагене. Цель этой встречи — заручиться достаточной поддержкой других государств, чтобы изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку он выступает против конфискации российских активов.

При этом издание отмечает, что ЕС до сих пор «с трудом выходит на лидирующие позиции», а его возможности по сдерживанию деятельности Российской Федерации «кажутся ограниченными».

Аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией) Макс Бергман считает, что страны Евросоюза в действительности не желают борьбы с Россией, а санкции исчерпали себя. По его словам, у Европы больше не осталось мощных «серебряных пуль», чтобы каким-либо образом влиять на Россию.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.