На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС назвали предварительную дату согласования конфискации активов России

Politico: ЕС может принять решение по конфискации активов России к концу октября
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Страны Европейского союза планируют в конце октября принять решение по замороженным суверенным активам России. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что первое обсуждение пройдет на саммите лидеров стран ЕС в Копенгагене. Цель этой встречи — заручиться достаточной поддержкой других государств, чтобы изолировать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поскольку он выступает против конфискации российских активов.

При этом издание отмечает, что ЕС до сих пор «с трудом выходит на лидирующие позиции», а его возможности по сдерживанию деятельности Российской Федерации «кажутся ограниченными».

Аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией) Макс Бергман считает, что страны Евросоюза в действительности не желают борьбы с Россией, а санкции исчерпали себя. По его словам, у Европы больше не осталось мощных «серебряных пуль», чтобы каким-либо образом влиять на Россию.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами