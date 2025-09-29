В Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС

Арест замороженных российских активов подорвет доверие многих государств к финансовой системе Европейского союза. Об этом в своей статье написал обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.

Он отметил, что центральные банки различных стран уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. По словам автора публикации, конфискация замороженных активов РФ только ускорит эту тенденцию.

«Евро, уже являющийся вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше ослабить свой статус, если инвесторы и правительства сочтут его уязвимым к политическим прихотям», — заявил он.

По мнению Фази, это приведет к «очередному эффектному акту самосаботажа».

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите, который, как ожидается, состоится 23–24 октября.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. По его словам, подобное решение также разрушит принципы финансовой деятельности.

Ранее в минфине США заявили, что не следует конфисковывать замороженные российские активы.