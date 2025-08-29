На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕАЭС намерены установить беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа

В странах ЕАЭС могут установить беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа
Владислав Воднев/РИА Новости

Страны Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) 12 сентября проведут заседание, на котором собираются урегулировать вопросы трансграничной электронной торговли. В частности, они намерены установить беспошлинный порог для ввоза товаров из-за рубежа через маркетплейсы, а также ставку пошлины, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект повестки заседания.

Согласно документу, стоимостный порог, при котором физическим лицам не нужно будет платить пошлину за онлайн-заказы, составит 200 евро. Товары, цена которых будет выше, предлагается облагать по ставке 5% от их стоимости, но не менее 1 евро за 1 кг, говорится в проекте другого решения («Об отдельных вопросах, связанных с товарами электронной торговли», есть в распоряжении издания). Оба документа вступят в силу по истечении 10 дней с даты их официального опубликования. Однако это произойдет после того, как будут ратифицированы изменения в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Сейчас пошлина на товары онлайн-торговли, которые физлица заказывают из-за рубежа через маркетплейсы, действует наравне с международными почтовыми отправлениями между гражданами (для личного пользования). На них беспошлинный порог также составляет 200 евро, а товары дороже этой суммы облагаются пошлиной в размере 15%.

Ранее в Кремле заявили, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, несмотря на шероховатости.

