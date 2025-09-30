Клиентам Сбера станет проще управлять своим капиталом

Сбер представил сервис управления капиталом, который анализирует реальные показатели портфеля клиента, финансовые цели и предпочтения, сообщает пресс-служба банка.

Персональный помощник Сбера разрабатывает индивидуальную стратегию для каждого клиента, детализируя доходность и оценивая эффективность текущих инструментов.

Также сервис определяет слабые зоны портфеля и дает советы по его стабилизации.

Сервис доступен в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

«Сегодня у Сбера 7,7 млн клиентов с инвестициями. Наша задача — помочь каждому клиенту сориентироваться в сложной турбулентной среде и дать ему персонального цифрового помощника по управлению портфелем», — отметил старший вице-президента, руководитель блока «Управления благосостоянием Сбера» Руслан Вестеровский.

Он добавил, что в 2024 году Сбер запустил детальную аналитики текущего портфеля.

«Сейчас мы делаем следующий шаг – даем каждому инвестору индивидуальные рекомендации и план действий для достижения финансовых целей. Мы помогаем человеку понять сильные и слабые стороны его текущих инвестиций и сформировать устойчивый инвестиционный портфель», — сказал он.