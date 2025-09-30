На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия нарастила поставки газа в Турцию

ТАСС: Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 26%
РИА Новости

Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 26% в январе — июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Отмечается, что объем поставок достиг около 12,7 млрд кубометров. Только в июле Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 1,78 млрд кубометров.

До этого президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.

По словам американского лидера, президент Турции — жесткий политик. При этом он подчеркнул, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

Ранее в Кремле сообщили о продолжении торгово-экономического сотрудничества с Турцией.

