В ЦБ заявили об «очень высоком» росте средней зарплаты в РФ

ЦБ: средняя зарплата в 2025 году растет примерно на 15%
Depositphotos

Средний уровень зарплат по России в 2025 году растет примерно на 15%. Об этом сообщил журналистам советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов, сообщает ТАСС.

По его словам, рост доходов населения показывает очень высокие темпы.

«Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли, в этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий: порядка 15% рост средней зарплаты по стране», — отметил Тремасов.

Тем временем компания SuperJob провела собственное исследование, в результате которого выяснила, что в Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди со средним специальным и высшим образованием. Так, за год зарплаты курьеров в столице выросли на 38% и составили в среднем 132 тыс. рублей. Зарплаты людей с высшим образованием — 116 тыс. рублей, а квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 тыс. рублей.

Ранее аналитики отметили «парадокс» на рынке труда в России.

