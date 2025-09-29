В Госдуме раскрыли механизм индексации зарплат россиянам

Для работников бюджетных организаций регулярная индексация зарплат прописана напрямую, а частные предприниматели в этом вопросе ориентируются на заранее предусмотренный в коллективном договоре или локальном акте механизм. Об этом RT рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.

Отметим, что в 2026 году МРОТ вырастет на 20% и составит 27 тыс. рублей — это повысит зарплаты 4,5 млн россиян. Как уточняет газета «Известия» со ссылкой на данные главы Минэкономики Максима Решетникова, в ближайшие три года реальные зарплаты граждан увеличатся примерно на 10%, а реальные доходы — более чем на 9%.

Вопросом индексации зарплат россияне задаются на фоне постоянного повышения цен, отметил депутат. Он напомнил, что в этой сфере действуют законы, которые обязывают компании учитывать инфляцию и закреплять порядок пересмотра уровня зарплат во внутренних документах. И если в случае с бюджетниками соответствующие нормы прописываются напрямую, то бизнес указывает механизм в локальных актах.

Если работодатель игнорирует требование и вместо регулярного системного повышения зарплат ограничивается периодическими выплатами премий, то нужно принимать меры, отметил парламентарий. Начинать он посоветовал с изучения документов компании.

«В положении об оплате труда должно быть отражено, как и когда происходит пересмотр окладов, указаны ли ориентиры на официальные данные Росстата. Отсутствие таких пунктов говорит о нарушении трудового законодательства», — пояснил депутат.

При обнаружении нарушения сотрудник имеет право подать начальству письменное заявление, подтвердив аргументы статьями ТК РФ, и потребовать разъяснений, заключил парламентарий.

Напомним, в России с 1 октября произойдет повышение заработной платы. Оно коснется в первую очередь военных, сотрудников силовых структур, работников федеральных государственных органов и учреждений. У каких категорий госслужащих вырастет заработная плата и на сколько, чем обусловлено повышение и как его оценивают финансовые эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме сделали предложение по индексации зарплат.