Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям

Минфин: в НРД перечислено 8,5 млрд руб. для выплаты по евробондам «Россия-2035»
Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ сообщило о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в размере 8,5 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Минфина.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году в сумме 8,5 млрд руб. получены платежным агентом по еврооблигациям», – передает ведомство.

21 марта Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям в размере 5,5 млрд руб. , срок погашения которых приходился на 2029 год. Выплата осуществлялась в соответствии с указом президента о порядке исполнения обязательств перед резидентами и зарубежными кредиторами по государственным долгам России.

В марте также сообщалось, что международные инвесторы заинтересовались облигациями России в надежде на скорое ослабление режима антироссийских санкций. Брокеры и инвестиционные фонды изучают возможности торговли российскими активами, которыми ранее избегали на западных рынках. Они могут значительно вырасти в цене, если президент США Дональд Трамп ослабит антироссийские санкции в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее Минфин предложил для иноагентов ввести налог в 30%.

