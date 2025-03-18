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Международные инвесторы заинтересовались рублем и облигациями России

FT: западные инвесторы снова покупают активы России
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Shutterstock

Инвестиционные фонды и брокеры на Западе опять приобретают активы РФ в надежде на скорое ослабление режима антироссийских санкций. Об этом пишет The Financial Times (FT).

«Инвесторы делают ставки на защищенные от санкций российские облигации и рубль, рассчитывая на то, что сближение Дональда Трампа с Владимиром Путиным вернет волну капитала в российскую экономику», — говорится в материале.

По словам инвесторов и трейдеров, брокеры и инвестфонды изучают, как торговать активами РФ, которых в западных странах избегали, но которые могут резко вырасти, если Трамп ослабит антироссийские санкции в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.

FT отмечает, что рубль вырос почти на треть на фоне надежд на окончание конфликта, но рынок ожидает возможного смягчения антироссийских мер.

«Хотя западным фондам по-прежнему сложно делать ставки напрямую на российские активы, некоторые из них охотятся за облигациями российских компаний, которые считались практически бесполезными», — сообщает издание.

Согласно статье, с 2022 года санкции запрещают торговать гособлигациями страны, поэтому многие корпоративные эмитенты (организации или госорганы, выпускающие финансовые активы) из России не могут найти банки или посредников для платежей кредиторам. Сейчас объем торговли валютой РФ на международных площадках оценивается в примерно $50 млн в неделю, а до конфликта речь шла о миллиардах долларов в неделю. Вместо того чтобы инвестировать напрямую, трейдерам пришлось использовать казахский тенге для замены рублю, но такие сделки сложно осуществлять в больших объемах.

10 марта стало известно, что советники Трампа прорабатывают возможное снятие санкций с РФ. По данным Bloomberg, может быть в том числе отменен потолок цен на российскую нефть.

Ранее СМИ сообщили, что на Украине согласились смягчить санкции против России.

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