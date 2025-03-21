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Минфин РФ выплатил купонный доход по еврооблигациям в размере 5,5 млрд рублей

Минфин выплатил купон по евробондам на 5,5 млрд рублей с погашением в 2029 году
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ сообщило о выплате купонного дохода в размере 5,5 млрд рублей по государственным еврооблигациям, срок погашения которых приходится на 2029 год. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 5,5 млрд руб. (эквивалент $65,6 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сказано в сообщении.

Выплата осуществлена в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года №665, который устанавливает временный порядок исполнения обязательств перед резидентами и зарубежными кредиторами по государственным долгам России.

На днях сообщалось, что западные инвестиционные фонды и брокеры вновь приобретают активы РФ с перспективой на скорое ослабление режима антироссийских санкций. По словам инвесторов и трейдеров, брокеры и инвестфонды изучают, как торговать активами РФ, которых в западных странах избегали, но которые могут резко вырасти, если Трамп ослабит антироссийские санкции в рамках соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее Путин подписал указ о вводе дополнительных еврооблигаций.

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