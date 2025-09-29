На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа оценила свои потери за три года от экопроблем

EEA: Европа потеряла €162 млрд за три года из-за экологических проблем
Global Look Press

Стремительное ухудшение экологической обстановки в Европе влияет на безопасность и экономику, что привело к потере €162 млрд в период с 2021 по 2023 годы. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Европейского агентства по окружающей среде (EEA).

Согласно документу, Европа остается регионом с наиболее быстрыми темпами глобального потепления, где изменения климата происходят с тревожной скоростью. Это несет угрозу безопасности и здоровью населения, экосистемам, инфраструктуре и экономике. В отчете указано, что экстремальные погодные и климатические явления обошлись Евросоюзу примерно в €738 млрд за период с 1980 по 2023 годы, из которых свыше €162 млрд пришлись лишь на 2021–2023 годы.

Авторы исследования подчеркнули, что в 2020–2023 годах экономические потери оказались в 2,5 раза выше, чем за предыдущее десятилетие. Так, только в Словении в 2023 году наводнения снизили ВВП страны на 16%. При этом, по данным Европейского центробанка, 72% производителей товаров и услуг в Европе зависят от природных ресурсов.

Ранее в России изменили правила расчета платы за негативное влияние на окружающую среду.

