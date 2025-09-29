На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России изменили правила расчета платы за негативное влияние на окружающую среду

Компании в РФ заплатят за выброс искусственного грунта на мусорные полигоны
Сергей Ермохин/РИА Новости

В России утвердили новые правила расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду. К таковому приравняли, в том числе складирование на полигонах искусственных грунтов, которые сделаны из органических отходов и могли бы использоваться вторично.

Повторное использование таких грунтов возможно, например, в работах по строительству дорог, благоустройству. Если вместо этого их в виде мусора отправляют на полигоны, то за это придется заплатить.

«Если в течение трех лет грунт не нашел применения и оказался на полигоне, он считается отходом, а его складирование влечет обязанность внесения платы», — цитирует 360.ru замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева.

Затронут новые нормы как юрлиц, так и ИП, которые производят грунты или получают их для использования. По мнению экспертов Российского экологического оператора (РЭО), это позволит дисциплинировать участников рынка и заставить их активнее использовать грунт в работе, а не превращать его в мусор.

«Это важный шаг к развитию экономики замкнутого цикла и к тому, чтобы отходы максимально использовались как вторичные ресурсы», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

До этого сообщалось, что до конца года РЭО намерен выделить финансирование для 11 крупных инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО. Вложения составят более 50 млрд рублей, а реализация данных проектов позволит ежегодно перерабатывать свыше 2 млн тонн отходов.

Ранее чиновника из Югры задержали по делу о рекультивации мусорного полигона.

