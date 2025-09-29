Россиян предупредили о подорожании доллара

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить около 85 рублей в октябре

Укрепление рубля 29 сентября является временным, и уже с октября курс доллара вернется к отметке около 85 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«В конце сентября рубль локально может получать поддержку со стороны пика сентябрьского налогового периода. На наш взгляд, улучшение по нацвалюте — временное явление. С первых чисел октября можно ждать движения доллара в направлении 85 рублей. В октябре курс может формироваться вокруг этих значений, а к концу осени вероятен выход доллара к 86–87 рублям. Базовые факторы против рубля – снижение процентных ставок в экономике, сезонное сокращение положительного сальдо платежного баланса и высокий бюджетный дефицит», — отметил Бахтин.

По его словам, коррективы может внести геополитика — позитивные новости способны сдержать девальвацию, а ухудшение внешнего фона, напротив, может ускорить падение рубля.

29 сентября курс доллара опускался до 82 рублей. С пятницы американская валюта подешевела к российской более чем на 1,7 рубля.

