Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Финансист Шепелев: доллар будет стоить 85 рублей на следующей неделе
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе доллар будет стоить 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На будущей неделе рубль может понести умеренные потери. У этих значений валюты могут найти новый временный баланс. Позади останется налоговый период сентября, который позволяет рублю больше удерживаться от ослабления, нежели укрепляться. Это является признаком повышенного спроса на валюту. В целом картина для рубля меняется в худшую сторону: восстановление импорта и снижение ставок в российской экономике усиливают системное давление на нацвалюту, а новые санкционные угрозы могут сократить приток валютной выручки», — отметил Шепелев.

Он добавил, что новости о возможном повышении налога на добавленную стоимость с 20% до 22% играют в пользу рубля — ЦБ в таком случае придется дольше сохранять высокие ставки для подавления проинфляционного риска, связанного с ростом фискальной нагрузки. К концу текущего года доллар может не дотянуть до 90 рублей, допустил Шепелев.

24 сентября доллар стоил почти 84 рубля.

Ранее стало известно, каким будет курс рубля после новых санкций.

