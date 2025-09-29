McDonald's может потерять право более чем на 10 товарных знаков в России

ТАСС: McDonald's в 2026–2027 гг может потерять право на 11 товарных знаков в РФ

Американская сеть фастфуда McDonald's в ближайшие два года может потерять право на 11 товарных знаков в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В следующем году у компании истекает срок действия права на товарные знаки «Хэппи Мил», «МакНагетс», «Роял чизбургер», McNuggets, McDrive и «МакКантри».

В 2027 году заканчиваются сроки у нескольких заявок с логотипом и названием компании, а также у товарных знаков «МакМаффин», Big Mac, Mac Fries, McChicken и McDonald's McCola.

Ранее McDonald's потерял права на товарные знаки «Биг Мак», «Большой Мак» и McCountry.

В мае президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что оборот McDonald's достигает $100 млрд, поэтому компания может позволить себе возвращение на российский рынок даже при необходимости заплатить за это приличную сумму. Он отметил, что главный вопрос состоит в том, на каких конкретно условиях компания покидала страну.

Ранее Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию.