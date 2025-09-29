На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

McDonald's может потерять право более чем на 10 товарных знаков в России

ТАСС: McDonald's в 2026–2027 гг может потерять право на 11 товарных знаков в РФ
true
true
true
close
Willy Kurniawanю/Reuters

Американская сеть фастфуда McDonald's в ближайшие два года может потерять право на 11 товарных знаков в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

В следующем году у компании истекает срок действия права на товарные знаки «Хэппи Мил», «МакНагетс», «Роял чизбургер», McNuggets, McDrive и «МакКантри».

В 2027 году заканчиваются сроки у нескольких заявок с логотипом и названием компании, а также у товарных знаков «МакМаффин», Big Mac, Mac Fries, McChicken и McDonald's McCola.

Ранее McDonald's потерял права на товарные знаки «Биг Мак», «Большой Мак» и McCountry.

В мае президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что оборот McDonald's достигает $100 млрд, поэтому компания может позволить себе возвращение на российский рынок даже при необходимости заплатить за это приличную сумму. Он отметил, что главный вопрос состоит в том, на каких конкретно условиях компания покидала страну.

Ранее Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами