Минфин предложил ввести льготы по ряду налогов для семей с детьми и участников СВО

Минфин хочет установить льготы по налогам для семей с детьми и участников СВО
true
true
true
close
Shutterstock

Министерство финансов России предлагает установить льготы для семей с детьми, а также для участников СВО и их родных. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В проекте закона, который подготовил Минфин, предлагается для участников СВО и членов их семей установить льготы по транспортному и земельному налогам.

Многодетные родители смогут рассчитывать на налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Как указано в материалах Минфина, при применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, которые исчисляются нарастающим итогом с начала года и относятся только к основной налоговой базе. Кроме того, применить налоговую льготу можно будет при продаже жилого помещения для улучшения жилищных условий, отмечается в документе.

Минфин поясняет, что такую льготу могут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и семьи с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста.

Семьям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться в случае, если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.

Ранее в Госдуме предложили расширить участникам СВО льготную ипотеку.

