Силуанов рассказал о причинах снижения порога доходов МСП для НДС

Силуанов: снижение порога НДС для бизнеса нужно для пресечения незаконных схем

Порог доходов малого и среднего бизнеса для уплаты НДС в России снижен с 60 млн до 10 млн, чтобы пресечь незаконные схемы, а не ради сбора дополнительных средств. Об этом ТАСС заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, цель данной меры — борьба с дроблением бизнеса и, соответственно, с уходом от уплаты налогов.

«Подсчитано, что у компаний с оборотом в 10 млн рублей и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес», — сказал министр.

24 сентября Минфин России предложил уменьшить порог доходов для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. По достижении этой планки компании, использующие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны платить НДС.

До этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%. Он отметил, что Минфин ориентируется на документ «Основные направления денежно-кредитной политики», подготовленный Банком России.

Ранее Минфин России предложил ужесточить условия семейной ипотеки.