Минфин РФ предложил снизить порог доходов по уплате НДС для бизнеса на «упрощенке»

Минфин: порог доходов по уплате НДС для МСП снизят до 10 млн рублей в год

Министерство финансов России предложило снизить с 60 млн до 10 млн рублей порог по доходам, по достижении которого бизнес на «упрощенке» должен платить НДС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве уточняют, что снижение этого порога поможет эффективнее лучше с дроблением предприятий, а растущему бизнесу обеспечит постепенный переход к общим условиям налогообложения.

Также Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в размере 10% для социально значимых товаров.

До этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%. Он отметил, что Минфин ориентируется на документ «Основные направления денежно-кредитной политики», подготовленный Банком России.

Ранее правительство призвало усилить борьбу с фирмами-однодневками в России.