Силуанов рассказал о ключевой ставке, которая будет заложена в бюджет на 2026 год

Силуанов: Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12–13%

Министерство финансов России закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12–13%. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью газете «Известия».

Он рассказал, что Минфин ориентируется на документ «Основные направления денежно-кредитной политики», подготовленный Банком России. В нем предусмотрено несколько сценариев — министерство финансов исходит из базового.

«Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%», — сказал Силуанов.

Говоря о развитии финансовой системы, министр также рассказал, что Россия обсуждает с Минфином КНР создание собственного депозитария, который станет альтернативой Euroclear и Clearstream.

До этого Силуанов заявил, что Минфин закладывает в российский бюджет снижение зависимости от нефти и газа.

Ранее сообщалось, что власти России могут поднять НДС до 22%.