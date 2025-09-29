На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали чаще готовить шарлотку дома

Россияне в сентябре покупали яблоки на 12% чаще, а готовую шарлотку — на 10% реже
Depositphotos

В сентябре 2025 года число чеков россиян с яблоками выросло на 12% по сравнению с августом. В то же время количество чеков с готовой шарлоткой упало на 10%. То есть россияне предпочитают готовить десерт дома, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Пакет» от Х5.

«С приходом осени россияне предпочитают готовить традиционный десерт самостоятельно. Самый любимый сорт яблок у россиян — неизменно «Гала». А самую активную динамику роста продаж показал сорт «Антоновка»: в сентябре его популярность выросла более чем в шесть раз по сравнению с августом. Примечательно, что именно этот сорт чаще всего встречается в рецептах шарлотки. На несезонные сорта яблок, наоборот, спрос падает: частота покупок яблок сорта «Белый налив», созревающих еще в июне, в сентябре снизилась на 34%», — отметили в пресс-службе.

По данным «X5 Клуб» , стоимость ингредиентов для одной шарлотки (восемь порций) в этом году составляет 137 рублей. То есть порция домашнего яблочного пирога для одного человека обойдется в 17 рублей. При этом в российских магазинах цены на одну порцию готового изделия начинаются от 140 рублей, а в ресторанах — от 260 рублей, оценили аналитики сервиса. Так, самостоятельная готовка шарлотки окажется в восемь раз дешевле, чем покупка куска пирога в магазине, и в 15 раз дешевле десерта из ресторана.

Ранее сообщалось, что в России подорожали куриные тушки.

