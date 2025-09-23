На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подорожали куриные тушки

Экономист Абрамов: куриные тушки в России подорожали почти на 6% за неделю
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Куриные тушки в российских магазинах подорожали на 5,9% с 13 по 20 сентября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,2% по сравнению с его снижением на 1,6% неделю назад. За неделю снизились цены на морковь (-3,7%) и выросли на куриные тушки бренда (+5,9%). Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек по данным на 20 сентября увеличилось на 6,9% против 8,7% неделей ранее», — отметил Абрамов.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+62,2%), конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,9%), куриные тушки (+5,9%), белый хлеб (+4,8%) и морковь (+4,0%).

За год подешевели детский мармелад «Fruit-Tella» (-23,7%), бананы (-18,8%), чай черный «Акбар» (-4,9%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-4,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-3,0%) и сельдь «Матиас» (-2,8%). Цены на яйца «Окские» категории С1 за год не изменились.

По информации Минэкономразвития, инфляция в РФ на 15 сентября достигла 8,02% в годовом выражении. ЦБ оставил неизменным прогноз, по которому инфляция упадет до 6–7% в этом году, вернется к целевым 4% в следующем году и будет находиться на данном уровне в дальнейшем.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

