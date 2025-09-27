На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минэнерго намерено удержать рост цен на бензин в пределах инфляции

Минэнерго ставит задачу удержать рост цен на бензин близким к инфляции
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Минэнерго сохраняет перед собой задачу в следующий году удержать рост цен на бензин в России близким к уровню инфляции. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго.

Однако там отметили, что рост стоимости топлива на АЗС может немного отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

«Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров. Конечные цены на АЗС могут незначительно отличаться от общестранового индекса потребительских цен», — сказали в министерстве.

По информации Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в РФ с начала года по 22 сентября составил 8,36%, что является выше уровня инфляции за тот же период (4,16%).

4 сентября замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что рост цен на бензин прекратится после насыщения рынка. По его словам, служба предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России и наращиванию поставок на региональные нефтебазы.

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами