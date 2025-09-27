Минэнерго намерено удержать рост цен на бензин в пределах инфляции

Минэнерго сохраняет перед собой задачу в следующий году удержать рост цен на бензин в России близким к уровню инфляции. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго.

Однако там отметили, что рост стоимости топлива на АЗС может немного отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.

«Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров. Конечные цены на АЗС могут незначительно отличаться от общестранового индекса потребительских цен», — сказали в министерстве.

По информации Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в РФ с начала года по 22 сентября составил 8,36%, что является выше уровня инфляции за тот же период (4,16%).

4 сентября замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что рост цен на бензин прекратится после насыщения рынка. По его словам, служба предложила ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России и наращиванию поставок на региональные нефтебазы.

Ранее мировой экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям ЕС.