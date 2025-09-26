Белый дом сообщил о сделке о поставках Boeing с Турцией

США и Турция заключили сделку о поставках Boeing. Об этом сообщил американский посол в Турции и спецпредставитель США по Сирии Том Баррак, передает РИА Новости.

Соглашение было заключено президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Вашингтоне. Подробности о сделке — сроки, объемы и условия поставок — в Белом доме не раскрыли.

В ходе встречи с Эрдоганом Трамп заявил, что снял санкции с Сирии по просьбе Эрдогана, а также властей Саудовской Аравии и Катара, чтобы «дать стране шанс вздохнуть».

Незадолго до этого американский лидер заявил о своей готовности «немедленно» отменить санкции против Турции. По словам Трампа, это может произойти очень скоро, если переговоры с его турецким коллегой в Белом доме пройдут успешно.

Поле встречи Трамп назвал Эрдогана «жестким» и «крайне самоуверенным». При этом он отметил, что Эрдоган всегда ему нравился.

Ранее полиция Нью-Йорка задержала автомобиль Эрдогана.