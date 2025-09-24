На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке полиция задержала автомобиль Эрдогана вслед за Макроном

В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Эрдогана из-за проезда кортежа Трампа
true
true
true
close
Depo/Global Look Press

В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за перекрытия дорог для проезда кортежа, предположительно, его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV.

«Кортеж президента Эрдогана, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, был сначала остановлен, а затем застрял в пробке, поскольку мимо проезжал кортеж президента США Дональда Трампа», — сказано в сообщении.

Накануне в похожую ситуацию попал президент Франции Эммануэль Макрон. В Нью-Йорке полиция, которая перекрыла улицы для проезда кортежа Трампа, остановила машину французского лидера. Инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН. Президент Франции, заблокированный полицией, позвонил главе Белого дома, но долго ждать не стал и пытался пешком добраться до французского посольства.

Ранее Эрдоган ответил на обвинения оппозиции в «торге» с сыном Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами