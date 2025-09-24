В Нью-Йорке полиция задержала автомобиль Эрдогана вслед за Макроном

В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за перекрытия дорог для проезда кортежа, предположительно, его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV.

«Кортеж президента Эрдогана, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, был сначала остановлен, а затем застрял в пробке, поскольку мимо проезжал кортеж президента США Дональда Трампа», — сказано в сообщении.

Накануне в похожую ситуацию попал президент Франции Эммануэль Макрон. В Нью-Йорке полиция, которая перекрыла улицы для проезда кортежа Трампа, остановила машину французского лидера. Инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН. Президент Франции, заблокированный полицией, позвонил главе Белого дома, но долго ждать не стал и пытался пешком добраться до французского посольства.

