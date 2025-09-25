На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские международные резервы достигли нового рекорда

Банк России: международные резервы РФ достигли рекорда в $712,6 млрд
Алексей Никольский/РИА Новости

Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1%, достигнув нового рекорда. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 19 сентября 2025 года составили 712,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 7,5 млрд долларов США, или на 1,1%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в сообщении Банка России.

По состоянию на конец дня 12 сентября они составляли $705,1 млрд.

По состоянию на 1 августа международные резервы составляли $676,4 млрд. Исторический максимум был зафиксирован на конец дня 25 июля 2025 года и составлял $695,5 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы — это наиболее ликвидные активы, которыми распоряжаются Центральный банк и правительство. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и средства в зарубежной валюте.

Ранее в Госдуме раскрыли причину триллионного недобора налоговых сборов.

