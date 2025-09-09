В Госдуме раскрыли причину триллионного недобора налоговых сборов

Главная причина того, что в этом году российский бюджет недополучит 1 трлн рублей налогов – это снижение роста ВВП и, как следствие, темпов реализации товаров. Большой проблемой это не станет, так как покрыть дефицит можно будет за счет выпуска ценных бумаг, заявил НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Очевидно, проблема в реализации продукции. Рост ВВП замедлился, продается меньше товаров, поэтому и ниже налог на прибыль. Это главная причина. К тому же, повысились платежи по кредитам из-за высоких процентных ставок», — пояснил депутат.

Среди других важных причин он выделил выросшие затраты на себестоимость сырья, инфляцию и падение доходов. Все это в конечном итоге сказалось на прибыли предприятий. Но для бюджета такой недобор не является серьезной проблемой, заверил Аксаков. Помимо выпуска ценных бумаг помочь в покрытии дефицита могут международные резервы, которые достигают 600 млрд долларов – их можно направить на решение внутренних задач, заключил парламентарий.

Напомним, эксперты в беседе с газетой «Известия» спрогнозировали, что федеральный бюджет России может недополучить около 1 трлн рублей по налогу на прибыль по итогам 2025 года, несмотря на увеличение ставки с 20% до 25%. По данным Минфина, к концу августа в бюджет поступило 2,3 трлн рублей налога на прибыль, что на 77% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако при сохранении текущей динамики годовые поступления могут составить около 3,4 трлн рублей при плановых 4,2 трлн.

