Объем международных резервов РФ достиг рекордного значения

За неделю объем международных резервов России достиг рекордного значения в $695,5 млрд (+1,7%). Информация об этом опубликована на сайте Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 25 июля 2025 года составили $695,5 млрд, увеличившись за неделю на $11,8 млрд, или на 1,7 %», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд по объему резервов фиксировали 4 июля. В течение недели показатели увеличились до $690,6 млрд или на 0,4%.

В январе стало известно, что Россия в 2024 году заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, увеличивший свои резервы на $263,3 млрд.

Международные резервы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства Российской Федерации, представляют собой высоколиквидные активы в иностранной валюте. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ), а также монетарное золото.

Ранее сообщалось, что прогноз МВФ для экономики РФ сильно ухудшился после ультматума Трампа.