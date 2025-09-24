В Минфине предложили пересмотреть НДС

Министерство финансов России предложило пересмотреть налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в размере 10% для социально значимых товаров. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

При этом поправки предусматривают снижение порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн рублей до 10 млн рублей.

До этого Reuters со ссылкой на собственные источники писало, что правительство России рассматривает возможность повышения налогов в стран. По словам собеседников агентства, самый большой объем поступлений в казну дает только повышение налога на добавленную стоимость. При этом отмечается, что все остальные налоги власти РФ уже поднимали.

В проекте Минфина также говорится, что приоритетами бюджета РФ на период с 2026 по 2028 год являются социальная поддержка граждан и семей участников спецоперации на Украине, безопасность страны и достижение национальных целей. Специалисты отметили, что такой подход необходим для поддержания макроэкономической стабильности, а также сохранения условий для роста реальных зарплат и доходов населения.

Ранее в России собрались ввести новые налоги для букмекеров.