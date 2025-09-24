На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рассказали о работе над стабилизацией цен на топливо

В Минэнерго РФ заявили, что ведомство работает над стабилизацией цен на топливо
Depositphotos

Министерство энергетики России ежедневно мониторит ситуацию на топливном рынке, проводит планомерную работу по стабилизации цен. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Минэнерго также заявили, что каждый день анализирует ситуацию в регионах и держит вопрос обеспечения топливом на контроле совместно с региональными властями. Там отметили, что был сформирован необходимый уровень запасов нефтепродуктов, которые используются для оперативного реагирования при возникновении такой необходимости.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что предпринимает все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения России всеми видами и марками топлива.

24 сентября сообщалось, что в некоторых российских регионах автомобильные заправочные станции (АЗС) стали ограничивать объемы отпуска бензина. Основная причина такой ситуации — сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее автоэксперт рассказал, как снизить расход топлива.

