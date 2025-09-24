На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития рассказали о росте зарплат в ближайшие три года

Решетников: реальные зарплаты россиян в ближайшие три года вырастут на 10%
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Реальные заработные платы россиян в ближайшие три год вырастут на 10%. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Основа спроса — рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за 3 года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы — более чем на 9%», — сказал он.

Решетников добавил, что поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации денежно-кредитной политики.

До этого в пресс-службе SuperJob заявили, что в 2025 году на рынке труда в России ожидается снижение числа рабочей силы и рост количества самозанятых. Отмечается, что распространение режима самозанятости провоцирует отток персонала из реального сектора в сферу услуг. Кроме того, на рынок влияет ситуация с демографией. В связи с этим заработная плата специалистов в этом году продолжит рост, потому что она является наиболее важным фактором в борьбе за кадры, сообщили аналитики.

Ранее эксперт прокомментировал сообщения о предстоящих массовых сокращениях россиян.

