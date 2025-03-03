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Россиянам рассказали, что будет с рынком труда в 2025 году

SuperJob: рост зарплат ожидается на рынке труда в России в 2025 году
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Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году на рынке труда в России ожидается снижение числа рабочей силы и рост количества самозанятых. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе SuperJob.

Специалисты сервиса напомнили, что в стране ужесточили миграционное законодательство, распространение режима самозанятости при этом провоцирует отток персонала из реального сектора в сферу услуг. Кроме того, на рынок влияет ситуация с демографией. В связи с этим заработная плата специалистов в этом году продолжит рост, потому что она является наиболее важным фактором в борьбе за кадры.

При этом первыми по темпам роста зарплат будут производство и ИТ-сфера. По мнению основательницы проектов «Лаборатория карьеры» Алены Владимирской, «белые воротнички» должны будут соглашаться на позиции и зарплату ниже. Она считает, что полная «удаленка» в этом году также сменится гибридом или постоянным офисом.

Заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова до этого говорила, что российской экономике угрожают два риска в нынешнем году. Первый вызов связан с ситуацией на рынке труда. На сегодняшний день, по словам Крючковой, он переживает структурную трансформацию. Наблюдается переток кадров между отраслями, а также меняются лидеры по росту заработных плат. Второй вызов — это качество инвестиций.

Ранее стали известны самые привлекательные для россиян рабочие профессии.

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