В Совфеде предложили ввести финансовый паспорт россиянина

true
true
true
close
Архив Совета Федерации

В России нужно ввести финансовый паспорт гражданина, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России , арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Настала пора задуматься о внедрении в РФ цифрового «финансового паспорта» — уникальной карты для каждого, которая будет показывать всю финансовую картину и сигнализировать, когда риск перерасхода денег близок к критическому. Это будет настоящим шагом вперед — это будут прозрачность и контроль, которые защитят от долговой ямы и помогут строить финансовое будущее без страха оказаться связанными по рукам и ногам», — отметила Епифанова.

Она сослалась на подсчеты специалистов, по которым в последнем квартале 2025 года и в начале 2026-го долги россиян перед банками и МФО могут превысить привычные рамки для многих людей. По прогнозам экспертов, число тех, кто буксует с выплатами, к сожалению, может вырасти, и это может произойти, несмотря на то, что банки пытаются со своей стороны всячески стабилизировать ситуацию через снижение ставок и ужесточение контроля.

«Все это реальные семьи, которые оказываются под гнетом долгов, а просрочки становятся все больше, тормозя экономику. Никому не хочется жить в кредитной кабале, но сегодня часть россиян платит больше половины своего заработка именно банкам. И это совсем не то, что можно назвать «здоровым» балансом. Чтобы изменить ситуацию, нужно больше, чем просто ограничивать выдачу кредитов», — подчеркнула Епифанова.

Она уверена, что нужно дать людям возможность реально научиться контролировать свои финансы, нужно научить людей грамотно подходить к долгам и предлагать им помощь там, где она действительно нужна. При этом понятно, что избыточные строгие запреты только сузят возможности и сделают жизнь сложнее, заключила сенатор.

На 1 июля текущего года средняя задолженность россиян перед банками составила 470,0 тыс. рублей, следует из данных ЦБ и Росстата. Показатель рассчитан исходя из численности работающего населения в возрасте от 15 до 72 лет. Для сравнения: годом ранее, на 1 июля 2024 года, средний долг достигал 486,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне берут кредиты втрое больше своего заработка.

