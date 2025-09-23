На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Решетников высказался о ситуации с экономикой в России

Решетников: экономика России растет, но более скромными темпами, чем раньше
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экономика России растет и продолжит расти, хоть и более скромными темпами, чем в последние два года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет РИА Новости.

«Это управляемая «мягкая посадка» для снижения инфляционного давления», — высказался о ситуации глава Минэкономразвития на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации.

Он добавил, что в последующие годы ожидается выход на более сбалансированные и устойчивые темпы роста.

До этого Максим Решетников призвал адаптироваться к крепкому рублю, поскольку в обновленном макропрогнозе национальная валюта усилит свои позиции. Министр отметил, что Россия построила открытую экспортно-ориентированную экономику. По его словам, сейчас фиксируется рост экспорта, который нужно «балансировать». Решетников назвал сложившуюся ситуацию достаточно серьезным вызовом для экономики, для внутреннего производства и для внешнего.

Ранее в Совфеде предложили ввести финансовый паспорт россиянина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами