Россиян предупредили о росте цен из-за повышения тарифов Ozon

Издержки продавцов из-за повышения тарифов Ozon вырастут на 5–10% с октября, что приведет к сопоставимому повышению цен на товары для дома и одежду. Такой прогноз «Газете.Ru» дал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Повышение тарифов Ozon, запланированное на октябрь 2025 года, является частью последовательной политики маркетплейса, направленной на перекладывание расходов по развитию логистической инфраструктуры на продавцов. Рост комиссий на 1% для товаров для дома и на 8% для категории Fashion, следующий за июньским повышением логистических тарифов, создает кумулятивный эффект, увеличивая издержки продавцов в среднем на 5–10%. Это неизбежно приведет к росту розничных цен для конечных потребителей уже в IV квартале 2025 года, причем наиболее значительный скачок цен на одежду и обувь следует ожидать с середины октября», — отметил Мосягин.

По его словам, с точки зрения нагрузки на кошелек россиян, критичность роста цен будет неоднородной. Наименее защищенными окажутся покупатели крупногабаритных товаров для дома, так как логистические тарифы для товаров объемом свыше 3 литров выросли существенно – на 50% для продавцов на складах Ozon и на 27% для продавцов со своими складами, уточнил эксперт. Он добавил, что для 80% товаров, в основном недорогих и малогабаритных, условия не менялись, что смягчит общее влияние на потребительскую корзину. Тем не менее, на фоне стагнации реальных доходов населения даже дополнительное повышение цен на 5-10% на отдельные категории товаров может привести к снижению спроса, особенно на товары среднего и высокого ценовых сегментов, допустил Мосягин. Потребители начнут активнее искать альтернативы, переориентируются на более дешевые бренды или будут откладывать покупки, предположил экономист.

Он не ожидает перетока покупателей на другие маркетплейсы в краткосрочной перспективе. По словам Мосягина, Wildberries также провел повышение логистических тарифов в сентябре, что нивелирует ключевое ценовое преимущество. Поэтому абсолютного перетока, вероятно, не будет, но может усилиться внутриплатформенная конкуренция среди продавцов и перераспределение спроса в пользу местных ритейлеров, не использующих модель маркетплейсов, допустил экономист. По его мнению, в среднесрочной перспективе (6-12 месяцев) возможность перетока будет зависеть от ценовой политики других игроков, таких как Yandex Market или «СберМегаМаркет», которые могут воспользоваться ситуацией для усиления своих позиций.

«Таким образом, основными последствиями станут общее повышение цен на онлайн-рынке, снижение покупательной способности граждан и усиление ценовой конкуренции, что в конечном итоге может привести к снижению темпов роста всего сектора электронной коммерции», — заключил Мосягин.

В то же время гендиректор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров, комментируя изменения тарифов Ozon отметил, что повышение комиссий на маркетплейсах не приведет к росту цен для покупателей. По его словам, площадка увеличила комиссии для продавцов, чтобы сосредоточить больше ресурсов перед высоким сезоном.

«От того, насколько эффективно пройдут распродажи, зависит и развитие самого маркетплейса, и рост бизнеса продавцов в следующем году», — отметил эксперт.

Ранее Ozon объявил о новом повышении тарифов для продавцов.