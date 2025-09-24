Ozon объявил о новом повышении тарифов для продавцов

Тарифы для продавцов в категории Fashion на Ozon вырастут на 8% с 15 октября

Ozon объявил о новом повышении тарифов на продажу товаров, которое затронет широкий круг категорий, включая одежду и товары для дома. Корректировка начнется уже в октябре и станет заметным изменением для продавцов маркетплейса. Об этом сообщили в компании.

С 7 октября тариф на продажу товаров для дома при размещении на складах Ozon увеличится на 1%. Для категории Fashion условия изменятся еще сильнее: ранее компания обещала рост на 5,5%, однако с 15 октября тариф вырастет в среднем на 8% по сравнению с уровнем 25 сентября.

Условия для продаж со складов продавцов также меняются: с 7 октября тарифы по всем категориям увеличатся на 4–4,5%. Исключение сделано только для недорогих товаров стоимостью до 300 рублей.

При этом Ozon продлил льготные условия бесплатного размещения для ряда категорий. Так, плата не будет взиматься 150 дней (вместо прежних 120) за товары для вязания и детского творчества, игрушки, настольные и обучающие игры, если они поступят на склады с 1 по 31 октября. Для товаров для зимнего детского спорта срок бесплатного размещения составит 180 дней, а для модных категорий сохранится максимальная льгота — 365 дней.

Компания подчеркнула, что корректировка тарифов связана с необходимостью поддержания качества инфраструктуры и сервиса, однако для многих продавцов новые условия означают рост издержек и необходимость пересматривать ценовую политику.

19 сентября сообщалось, что Ozon увеличит тарифы для продавцов на логистику и внесет изменения в правила возврата товаров с 1 октября. Повышение коснется только части ассортимента. Для продукции объемом свыше 3 литров базовая стоимость логистики сохранится, однако плата за каждый дополнительный литр увеличится: для товаров на складах Ozon с 10 до 15 рублей, для селлеров со своими складами — с 18 до 23 рублей.

